Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.



Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Layis, 4’ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti.



İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.



Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.



Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.