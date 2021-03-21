BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  EKONOMİ

Petrol devi Aramco'nun gelirleri düştü başkanı açıklama yaptı

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco şirketinin gelirleri, petrol fiyatlarında düşüş ve koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir anda çakıldı.

Abone ol

Aramco Başkanı Amin Nasır, 2020'deki mali durum ve petrol satışından elde edilen net kazanç hakkında şirketin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.  

Küresel petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşlerin 2020'de satış oranlarına yansıdığını belirten Nasır, Kovid-19'un inanılmaz etkisinin de küresel ekonomide hissedildiğine dikkati çekti.  

Şirketin kar payının 2020 için 75 milyar dolar olacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Nasır, "Aramco, 2020'de net 49 milyar dolar kazanmayı başardı. Endüstrinin en zor dönemlerinde şirket güçlü bir finansal dayanıklılık gösterdi." ifadelerini kullandı. 

Aramco'nun paylaştığı verilere göre taahhüt edilen 75 milyar dolar yerine 49 milyar dolar net kazanç elde edilmesi sebebiyle net karının 2020'de yüzde 44 düştüğü görülüyor. 

Söz konusu şirketin 2019'daki net karının ise 88 milyar dolar olduğu belirtilmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi paylaşımı nedeniyle Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam'a "gerizekalı" dedi
Piyasada 5 bin TL Sivas'ta kendisi 250 TL'ye üretti! Talep patladı
Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor
Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü
Son dakika Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Bakan Varank'tan HAVELSAN'a ziyaret! Keskin nişancı simülatörünü denedi
Oyuncu Ozan Güven Cunda'da organik tarım yapmaya başladı
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe karnesi: Ya kazanıyor Ya kaybediyor
Sinan Engin: Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut'la yollar ayrılır
KENTSEV raporunda 6 il için korkutan uyarı: 10.5 milyon kişi risk altında
Yorumlar