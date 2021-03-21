Petrol devi Aramco'nun gelirleri düştü başkanı açıklama yaptı

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco şirketinin gelirleri, petrol fiyatlarında düşüş ve koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir anda çakıldı.

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Aramco Başkanı Amin Nasır, 2020'deki mali durum ve petrol satışından elde edilen net kazanç hakkında şirketin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Küresel petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşlerin 2020'de satış oranlarına yansıdığını belirten Nasır, Kovid-19'un inanılmaz etkisinin de küresel ekonomide hissedildiğine dikkati çekti.

Şirketin kar payının 2020 için 75 milyar dolar olacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Nasır, "Aramco, 2020'de net 49 milyar dolar kazanmayı başardı. Endüstrinin en zor dönemlerinde şirket güçlü bir finansal dayanıklılık gösterdi." ifadelerini kullandı.

Aramco'nun paylaştığı verilere göre taahhüt edilen 75 milyar dolar yerine 49 milyar dolar net kazanç elde edilmesi sebebiyle net karının 2020'de yüzde 44 düştüğü görülüyor.

Söz konusu şirketin 2019'daki net karının ise 88 milyar dolar olduğu belirtilmişti.