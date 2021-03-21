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Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'ı yenemedi. Süper Lig'de 3 takım çalıştıran Bulut, siyah-beyazlılarla 7 maçta karşılaştı. Bulut'un takımları 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 2017-18 Süper Lig sezonunun 8. haftasında Malatya ekibinin başına geçti.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Bulut'un takımı maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuç, 46 yaşındaki çalıştırıcının siyah-beyazlılardan alabildiği tek puan oldu. Aynı sezonun ikinci maçında ise Beşiktaş sahasında rakibini 3-1'le geçti. Sonraki sezon da takımın başında yer alan Erol Bulut, rakibiyle oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bulut, 2019-2020 sezonunun başında Alanyaspor'la anlaştı. Akdeniz temsilcisindeki ilk sezonunda iyi işler çıkaran Bulut'un yenemediği tek takım Beşiktaş oldu. 

Geçen sezonun 7. haftasında Vodafone Park'a gelen Bulut yönetimindeki Alanyaspor, Kartal'a 2-0'la boyun eğdi. Sezonun ikinci maçında ise yine siyah-beyazlılar sahadan 2-1'le yeniden galip ayrıldı.

Alanyaspor'un gösterdiği performans sonrası Fenerbahçe, Erol Bulut'u sezon başında takımın başına getirdi.

Tarihe geçen derbi
Bu sezona ses getiren transferlerle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maçtan önce sarı-lacivertliler favori gösteriliyordu.

50'de 10 kişi kalan Beşiktaş, Erol Bulut'un öğrencilerini 4-3 yendi ve 15 yıl sonra Kadıköy deplasmanında kazandı.

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