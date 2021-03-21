Seren Serengil'in Dumping Sendromu hastalığı nüksetti! 'Yine 46 kiloya düştüm!'

Dumping Sendromu hastalığına yakalanan Seren Serengil bir süredir tedavi görüyordu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, hastalığının nüksettiğini açıkladı.

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2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, Dumping Sendromu adı verilen hastalığa yakalandı. Hastalığı nükseden ünlü isim, takipçilerinden yardım istedi.

"Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum"

Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.

Mide küçültme ameliyatı olmuştu

2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi.

Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.