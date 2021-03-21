İtalyanlar Mert Hakan Yandaş için geliyor

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş için 2 İtalyan kulübü Vodafone Park'a gelecek.

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Galatasaray ve Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş'ı renklerine katmak için kıyasıya yarışa girmiş, sarı-lacivertli kulüp, transferin gözde ismine imza attırmıştı. Sezon başında futboluyla beklentileri karşılamayan 26 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ozan Tufan'ın formsuzluğunun ardından Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giymeye başlayan sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Sarı-lacivertli takımın 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor sınavında ilk 11'deki performansıyla alkış toplayan Mert Hakan, verilen şansı iyi kullandı ve Ozan Tufan'ı yedek kulübesine gönderdi.

İtalyanlar yakın takipte

Fenerbahçe için büyük önem taşıyan kritik Beşiktaş derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş'la ilgili flaş gelişme yaşandı. 2 İtalyan kulübünün yetkilileri milli futbolcuyu izlemek için Vodafone Park'a gelecek. Bu kulüplerin Genoa ve Torino olduğu ortaya çıktı.

Resmi teklif yapılmış

Bu 2 kulüpten 1'i ara transfer döneminde Mert Hakan için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmış, ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklifi geri çevirmişti. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Mert Hakan'ı satmayı planladığı öğrenildi.