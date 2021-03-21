İbo Show'a katılan türkücü Ceylan estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü!

İbo Show'a konuk olan türkücü Ceylan, estetikli haliyle adından söz ettirdi. Ceylan, yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.Abone ol
'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un konukları arasındaydı. Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Şarkıcı Ceylan'ın son hali olay oldu.
Eski halleri gösterildi
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan'ın programda eski hallerini de gösterildi. Değişimiyle dikkat çeken Ceylan sosyal medyanın da diline düştü.
Sosyal medyanın diline düştü
Sosyal medya kullanıcıları Twitter'da ünlü şarkıcının yaşadığı değişime dikkat çeken bazı paylaşımlarda bulundu. İşte Ceylan'ın son hali hakkında yapılan bazı paylaşımlar...