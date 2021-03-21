BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  EĞİTİM

Öğretmen ve öğrenciler pozitif çıktı! Gökçeada'da 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi.

Abone ol

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda  testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni koronavirüs haritası yayınlandı! Endişe giderek artıyor Samsun ve İstanbul'da durum felaket Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
La Liga'da tarihi gece! Kaleci Bono, 90+4'te puanı getirdi
Tatil nedeniyle herkes oraya akın etti! Miami Beach’te olağanüstü hal ilan edildi
Salgında talep patladı fiyatlar uçtu! Satılık ev fiyatına kiralık yazlık
Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
İbo Show'a konuk olan İsmail YK'nın dansı sosyal medyayı salladı!
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması!
Samsun'da durum çok kötü! Karantinayı ihlal etti tıraş olurken yakalandı
Galatasaray'ı yakan olay! Terim yanlış yaptı futbolcular küstü
Kocaeli'de aranıyordu! FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Yorumlar 2 yorum