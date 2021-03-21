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La Liga'da tarihi gece! Kaleci Bono, 90+4'te puanı getirdi

La Liga'da Valladolid-Sevilla maçında konuk ekip 1 puanı kalecisi Bono'nun golüyle kaptı.

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La Liga 28. hafta maçında Valladolid ile Sevilla 1-1 beraber kaldı. Valladolid, 44. dakikada Fabian Orellana'nın penaltı golü ile 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi. 

Sevilla'nın beraberlik golü ise oldukça dramatik bir şekilde geldi. Kaleci Bono, 90+4'te attığı golle skoru 1-1 yaptı ve Sevilla'ya 1 puan kazandıran isim oldu. Sevilla'nın çok adamla yüklendiği esnada Kounde'den seken topu ağlara gönderen Bono, yaşanan karambolde tarihe geçen bir an yaşamış oldu. 

Bu skorun ardından Sevilla 55 puanla 4. sırada kendine yer bulurken, Valladolid 27 puanla 16. sırada kaldı. 

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