Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar

İtalyan basını, Lazio'da hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriqi'nin yeni sezonda İngiltere Premier Lig'e transfer olacağını yazdı.

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Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, yeni takımında bir türlü istenen performansı sergileyemedi.

İtalyan basını, Lazio forması giyen Vedat Muriqi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Corriere della Sera ise Vedat Muriqi'in yeni adresinin Premier Lig olabileceğini öne sürdü. Kosovalı golcünün güçlü fiziksel özellikleri nedeniyle İngiliz futbolu için çok uygun olabileceği vurgulandı.

Sinir bozucu

Haberde 18.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ve koronavirüs döneminde gelirlerin düşmesi de göz önüne alındığında Lazio yönetimi açısından Vedat'ın performansının sinir bozucu olduğu belirtildi.

24 maçta 2 gol, 1 asist

Golcü futbolcunun 24 maçta 2 gol, 1 asist yapmasının hem yönetimde hem de taraftarlarda hayal kırıklığı yarattığının altı çizildi. Son olarak Lazio'nun da sezon sonunda Vedat Muriqi'e teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

3 İngiliz istiyor

Haberde 26 yaşındaki futbolcu ile Manchester United, Burnley ve Tottenham gibi İngiliz kulüplerinin ilgilendiği bildirildi. 3 İngiliz kulübünün, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de forma giyerken gündemlerine aldığının altı çizildi.