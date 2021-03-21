Los Angeles Lakers'ta LeBron James şoku!

NBA'de Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, Atlanta Hawks maçında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen LeBron'un 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalması bekleniyor.

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NBA'de şampiyonluğun önemli favorilerinden olan Los Angeles Lakers, LeBron James'in sakatlığıyla sarsıldı. Bir süredir Anthony Davis'ten de yoksun olan Lakers, dün gece Atlanta Hawks ile oynanan maçta LeBron James'in sakatlık şokunu yaşadı.

Bileğinin üst tarafında burkulma yaşayan LeBron James, oyuna devam edemedi. Yıldız basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil fakat benzeri sakatlıkların tedavi süresinin 4-6 hafta arası olduğu belirtiliyor.

LeBron James'in sakatlığı nedeniyle sadece 11 dakika forma giydiği maçı Atlanta Hawks 99-94'lük skorla kazanmayı başardı.