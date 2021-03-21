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Kayseri'de 4 adrese baskın yapıldı! 7 dil bilen fuhuş çetesi lideri tutuklandı

KAYSERİ'de 13 yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden, 7 dil bilen çete lideri B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.Ö. ve Azerbaycan uyruklu sevgilisi S.S.'nin çeşitli vaatlerle kandırdıkları Özbekistan, Filistin ve Azerbaycan uyruklu 13 kadını Kayseri'ye getirerek zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

4 adrese eş zamanlı yapılan baskında, B.Ö., S.S., A.U. ve F.D. gözaltına alındı. 13 kadın ise kurtarılarak ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Adliyeye çıkarılan 4 kişiden İngilizce, Fransızca, Azerice, Özbekçe, Uygurca, İbranice ve Arapça bilen çete lideri B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerde A.U.'ye ev hapsi uygulanırken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin, polise yakalanmamak için sosyal medya kullanmadıkları ortaya çıktı.

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