Yeni Merkez Bankası Başkanı'nda ilk hamle Reuters duyurdu

Reuters'in son dakika geçtiği habere göre; Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün banka genel müdürleri ile görüşecek.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap, bu akşamüstü banka genel müdürleri ile bir araya gelecek

Reuters'ın banka kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken, haber ajansı Merkez Bankası'na henüz ulaşamadı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası başkanlığı görevi alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'yu atamıştı.

Naci Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alınmıştı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan ŞahapKavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.