Son dakika Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

MECLİS'te gözaltına alınanın HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gergerlioğlu'nun hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tekrar gözaltına alınarak cezaevine gönderileceği belirtiliyor.

Abone ol

Hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararı Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'i terketmemiş ve 'Adalet nöbeti' adıyla eylem başlatmıştı. Meclis'te yer yatağı sererek eylem yapan Gergerlioğlu, "Sonuna kadar direneceğim, teslim olmayacağım" açıklaması yapmıştı. Polis bu sabah Meclis'e girdi ve Gergerlioğlu'nu gözaltına aldı. Gergerlioğlu gözaltına alınırken "Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük, 90'lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi" ifadesini de kullandı.

Hakkında yeni soruşturma açılmış

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclisi terk etmediği, hala “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” suçlaması yapıldı.

Savcılık ayrıca, Gergerlioğlu'nun grup katına çıkarken yanında olan grup içinden "Biji Serok Apo" sloganı attığını belirtip, "TBMM koridorlarında terör örgütünün propagandasının yapıldığı" suçlaması da yapmıştı.

Başsavcılık: Serbest bırakıldı

Son dakika bilgisine göre, Gergerlioğlu ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık açıklamasında "Eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında '17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hereket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan biji serok apo şeklinde sloganlar atılması' sebepleriyle Türk Ceza Kanunu'nun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır." denildi.

Gergerlioğlu, serbest bırakıldıktan sonra Twitter'dan "Nerede kalmıştık" paylaşımı yaptı.

Gergerlioğlu'nun ifadesinde neler söyledi?

Edinilen bilgiye göre Gergerlioğlu, Kavaklıdere Şehit Mithat Ülker Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde, milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldüğünü ifade ederek, "Milletin Meclisi'nde milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu? TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM'de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

'O görüntüler sahte' dedi

Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasına ilişkin görüntülerin ise kendisinin içinde bulunduğu grupla alakalı olmadığını dile getirerek, "Sahte ithamlar yanıltıcıdır." iddiasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama geldi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" dedi. Şentop şöyle devam etti: "Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz."

Devlet Bahçeli dün ne demişti?

MHP lideri Devlet bahçeli, dünkü açıklamasında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'ten atılması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrı yapmıştı. Bahçeli, "TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur" demişti.