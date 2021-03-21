Sinan Engin: Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut'la yollar ayrılır

Ünlü yorumcu Sinan Engin, ''Beşiktaş favori değil, avantajlı. Derbinin sonucu belli olmaz. Beşiktaş kazanırsa herkese geçmiş olsun der, Nisan sonu gibi de şampiyonluğunu ilan eder. Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut ile yollar ayrılır, kazanırsa heyecan sürer.'' dedi.

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Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında bu akşam saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerini yaptı. ''Beşiktaş yüzde 80 kapasiteyle bile oynasa derbisi kazanır.'' diyen Sinan Engin şu ifadeleri kullandı;

''Ligin her zaman heyecanı vardır, Beşiktaş kazansa da ikincilik vardır üçüncülük vardır. Beşiktaş'a derbiyi kazandırmazlar algısı olmaz. Herkes seyredecek, öyle bir şey yapılabilir mi? Eğer kaybederse Fenerbahçe normalde Erol Bulut kendisi istifa etmesi lazım. Benim temennim değil, eğer kazanamazlarsa Erol için sıkıntı olur. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray ile puanları aynı yapacak. Ligin heyecanı her iki sonuçta da devam eder.

''Hakem bir hata yaparsa hakemlik hayatı biter''

Derbide Serdar Aziz ve Aboubakar savaşı olacak. Aboubakar ilk Beşiktaş'a geldiğinden 4 misli daha iyi oynuyor. Gününde olursa Aboubakar'ı tutmak çok zor. Rakibine sarı ve kırmızı kart aldırtabilir. 10-12 puan fark atar. Türkiye'de herkes ne diyor. Ligi bitirmezler. Beşiktaş'ı yendirmezler diyorlar derbide. Hakem bir hata yaparsa hakemlik hayatı biter. Beşiktaş favori değil, avantajlı. Derbinin sonucu belli olmaz. Beşiktaş kazanırsa herkese geçmiş olsun der, Nisan sonu gibi de şampiyonluğunu ilan eder.

''Fenerbahçe'nin orta sahası Beşiktaş kadar iyi savunma yapmıyor''

Derbide Caner - Rosier kapışması olur. İkisi de ileri çok fazla çıkmayı sevdiği için birbirleriyle çok karşı karşıya gelir. Buradaki mücadele de belirleyici olur. Fenerbahçe'nin orta sahası Beşiktaş kadar iyi savunma yapmıyor. Serdar ve Szalai de Marcao ile Luyindama gibi önce hücumu düşünüyor. Caner eğer formdaysa Türkiye'nin en iyi sol bekidir. O da her topu ileriye oynayıp ortalamaya çalışıyor.

''Erol Bulut ile de yollar ayrılır''

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin ikilisi 30 gol attı. Fenerbahçe'de Thiam - Valencia ikilisi bu kadar gol atsaydı 7-8 puan farkla lider olabilirlerdi. Fenerbahçe'nin golcü sorunu hep oldu. Beşiktaş derbiyi kazanırsa şampiyon olur, herkese geçmiş olsun der. Ayrıca Erol Bulut ile de yollar ayrılır.

''Futbolcular hakeme yardımcı olsun Allah hakem şansı versin"

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Halil Umut Meler'i gördük. O maçta hakemlik bir şey yoktu. Maçta hakemin konuşulacağını düşünmüyorum. Türkiye bu maçı bekliyor, burada göz göre göre bir büyük camianın kaderiyle oynanıp hakem tarafından büyük hata yapılacağını düşünmüyorum. Eğer yaparsa hakemlik hayatı var. Gencecik çocuk neden bilerek yapsın. Futbolcular hakeme yardımcı olsun Allah hakem şansı versin"