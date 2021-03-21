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Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi paylaşımı nedeniyle Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam'a "gerizekalı" dedi

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi kararına tepki gösteren Şevval Sam'a sosyal medyada "gerizekalı" dedi. Kaplan, Sam'ın tepkisine "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" diye cevap vermişti.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini eleştirerek,  "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" paylaşımı yaptı. Sam'ın bu paylaşımı sosyal medyada en çok RT edilen tweetlerden biri oldu. 

Hilal Kaplan ise Şevval Sam'ın bu paylaşımını alıntılayarak "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" diye tepki gösterndi. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Kaplan'ın bu tweeti sildiği görüldü. 

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