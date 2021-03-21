Yabancı Damat dizisinin Eleni'siydi! Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu 87 yaşındaydı.

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"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ayla Karaca’nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ayla Karaca kimdir?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş’ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak

1944’te Ses Tiyatrosu’nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu

bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas

kadrosunda yer aldı. Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla

adı ve Muammer Karaca’dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını

aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe’nin Duası, Yavuz

Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin

Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.