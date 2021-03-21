BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  MAGAZİN

Yabancı Damat dizisinin Eleni'siydi! Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu 87 yaşındaydı.

Abone ol

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ayla Karaca’nın ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. 

Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ayla Karaca kimdir?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş’ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak
1944’te Ses Tiyatrosu’nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu
bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas
kadrosunda yer aldı. Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla
adı ve Muammer Karaca’dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını
aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe’nin Duası, Yavuz
Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin
Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor
Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü
Son dakika Meclis'te gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Bakan Varank'tan HAVELSAN'a ziyaret! Keskin nişancı simülatörünü denedi
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe karnesi: Ya kazanıyor Ya kaybediyor
Sinan Engin: Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut'la yollar ayrılır
KENTSEV raporunda 6 il için korkutan uyarı: 10.5 milyon kişi risk altında
Yanında tabanca bulundu! Manavgat'ta ormanda erkek cesedi şoku!
MSB: 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Süleyman Soylu: Kadın cinayeti oranları dünyada 13, Türkiye'de 3,8
Yorumlar