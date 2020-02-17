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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

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