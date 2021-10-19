Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı

İSTANBUL'dan kaza haberi geldi. Zeytinburnu'nda panelvan araç tramvayla çarpıştı. Kaza nedeni ile seferlerde akşama yaşanıyor.

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ZEYTİNBURNU Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.