İstanbul'da çarşaflı kızlara sözlü saldırı! Savunması şok etti: Çıplak gibi...

İSTANBUL Taksim’de çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla hakkında ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Emel C. hakim karşısına çıktı.

Abone ol

Taksim’de çarşaflı genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Emel C., hakim karşısına çıktı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Emel C. ile müştekiler Selva B., Özlem B., mağdur A.H. ve sanık avukatı hazır bulundu.



Duruşmadaki savunmasında olay günü müştekileri gördüğünde ‘turist geldi’ diyerek sevindiğini belirten sanık Emel C., ‘’Türkçe konuştuklarını görünce onlara ‘Türk müsünüz’ diye sordum, ‘Evet’ diye cevap verdiklerinde neden bu kıyafeti tercih ettiklerini sordum. 80 yaşındayım, ihtiyarlıktan olsa gerek, torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim." dedi.







"Çarşaf kıyafeti giymelerinin yasak olduğunu zannettiğimden söylenmiştim"

"Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyleri söylerim" diyen Emel C. "Onlar önde ben arkada yürüyerek konuşurken polis noktasına gelince benden şikayetçi olduklarını söylediler, polis de tutanak tuttu. Genç kız öğrenci oldukları için çarşaf kıyafeti giymelerinin yasak olduğunu zannettiğimden söylenmiştim. O zaman tansiyonum da düşmüştü. Beraatımı talep ediyorum’’ dedi.



“Arkamızdan gelince tedirgin oldum”

Duruşmada beyanda bulunan mağdur A.H., ablası ve komşusu olan diğer müştekilerle birlikte yolda giderken sanığın kendilerine yaklaştığını söyleyerek, ‘’Bize ‘bakar mısınız, Türk müsünüz’ diye sorup, biz ‘evet’ şeklinde yanıtladıktan sonra arkamızdan gelmeye başladı. Ters yöne gittiği halde arkamızdan gelmesi üzerine tedirgin oldum. Sonra gelip önümüzde durdu ve bize ‘pis Araplar, camiye gidin. Burada çarşaf giymek yasak’ şeklinde söylendi. Polisin olduğu yere gelmiştik biz de polise şikayet ettik’’ diye konuştu.



Sanıktan şikayetçiler

Müştekiler Selva B. ile Özlem B. ise mağdurun beyanına katıldıklarını, kendilerinin turist olsalar bile bu şekilde davranılmaması gerektiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.



Psikolojik tedavi görüyor

Mahkeme, katılma taleplerinin kabulüne, sanığın psikolojik tedavi görüp ağır ilaçlar kullandığını beyan etmesi üzerine ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar verdi. Olay günü tutanak tutan kişiler hakkında zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.







İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.’nin 13 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde yürüyen ve çarşaf giyinen müştekiler Özlem B. , Selva B. ve mağdur A.H.’ye, giyiniş tarzları sebebiyle hakaret ettiği anlatıldı. Şüpheli Emel C.’nin, müştekilerin yanına gelerek, ‘’Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar’’ ifadelerini kullandığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Emel C.’nin ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.