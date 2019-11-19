GÜNCEL

Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

ZEYTİNBURNU’nda konuşmak için buluşan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken yakalan şahıslar savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Aralarında tartışan birbirlerini sadece lakaplarından tanıyan iki grup 4 Kasım günü sabah saat 05.30 sıralarında konuşmak için Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde buluştu. Tartışmanın burada devam etmesi sonucu şahıslar birbirlerine ateş etmeye başladı. Şahısların o onları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Zanlıların silahlarından çıkan fişekler çevredeki araçlara isabet ederken araç sürücüleri de şahıslardan şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları belirlenen Abdurrahman A. (27), Erhan Ç. (26), Mehmet A. (25), Onur B. (22), yabancı uyruklu Hasan N.(22) Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. 9 Kasım’da adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi
Kuma getirildi kanser oldu boşandı iş kadını oldu kitap yazdı
Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grubunda konuşuyor! Canlı yayın
Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorunların hepsi çözülecek
AB Türkiye'ye mali yardımı azalttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı'da şok iddia! 'Oğluna getirilen kıza tecavüz etti!'
Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti
15 tatil ne zaman Ocak ayının kaçında başlıyor?
Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'den İmamoğlu'na ilginç benzetme: Horolop şorolop
Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler 2 kıtalık kısa 24 Kasım şiirleri
Ahmet Kural yeni filminde kadın kılığına girdi
Obdusman nedir ne iş yapar kısaca obdusmanlık ne demektir?