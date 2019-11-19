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AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'den İmamoğlu'na ilginç benzetme: Horolop şorolop

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün seçim olsa yüzde 25 oy alamayacağını söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "İstanbul milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edildi." dedi. Çamlı'nın horolop şorolop sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

HOROLOP ŞOROLOP NE DEMEK?

İmamoğlu'nun bugün seçim olsa yüzde 25 oy alamayacağı görüşünü dile getiren Çamlı, "İstanbul milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edildi." dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslandığının hatırlatılması üzerine Çamlı şu yorumu yaptı:

Tayyip Erdoğan yerli ve milli bir insandır. Ekrem İmamoğlu ile asla kıyas kabul etmez çünkü uzun yıllar İstanbul'da gençlik kolları il başkanlığı yapmıştır. Her mahalleye temas etmiş insan demek bu. Tayyip Erdoğan gençlik kollarından sonra İstanbul'da il başkanlığı yapmıştır. Bu, ana kademeye de temas etmiş. Cenazeye gitmiş, düğüne gitmiş, çalışma yapmış. 1970'li yıllarından ortasından beri bildiğim insan. Bu öyle değil ki pattadanak önümüze atıldı. Belli nereden ve nasıl önümüze atıldığı.

Çamlı, sunucunun "Nereden ve nasıl atılmış olabilir" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

İstanbul'un milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edilmesi. Ne demek bu horolop şorolop? Ben ihanetle suçlamıyorum. Horolop şorolop şudur: Yevmiyelik adam, derinliği olmayan adam, ilerisi gerisi olmayan adam, kâr için her şeyi yapabilecek adam. Arkada seni kim iteliyor?
AK Partili vekil, "İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken bu yarışa girdiğinin" hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

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