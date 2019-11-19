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Şoke eden an! Arkadaşıyla oyun oynarken...

Bahçelievler’de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Cuma akşamı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokakta arkadaşı ile kaldırımda oturan M.K. isimli çocuğun telefonunu alan kimliği belirsiz kapkaççı kayıplara karıştı.

Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Kapkaç şüphelisi Mustafa Y. (24), aynı gün Çavuşpaşa Caddesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y.’nin yapılan GBT sorgusunda 4’ü evden, 3’ü iş yerinden olmak üzere 7 hırsızlık, ‘kasten yaralama’, ‘kapkaç’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘tehdit' gibi toplam 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K.'nın elindeki cep telefonu Mustafa Y. tarafından alınıyor.

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