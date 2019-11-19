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Park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada

Adana’nın Kozan İlçesinde park halindeki bir otomobil akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu civarında akşam saatlerinde meydana geldi.

Sibel Mantaş’a ait otomobil güvenlik kamerasına yansıyan başı kapşonlu bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olayda otomobile yaklaşan bir kişi aracın yanına yaklaşarak elindeki şişedeki benzini aracın motor kısmına döküp aracı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Olayın fark edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale ettiler. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri de yanan araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik kamerasından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların emniyette sorguları devam ederken, polisin kundaklama olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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