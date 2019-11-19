GÜNCEL

Gaziosmanpaşa’da park halindeki araca EYP atıldı

Gaziosmanpaşa'da henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokakta park halindeki aracın altına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Olay saat 01.30 sularında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 610 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki 34 BOZ 527 plakalı minibüsün altına EYP atıldı. EYP’nin patlaması sonucu sokakta büyük bir gürültü oluşurken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Patlama nedeniyle minibüste ufak çaplı bir yangın çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipleri aracın hacizli olduğunu belirledi

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Ekipler daha sonra minibüs çevresinde bir süre delil çalışması yaptı. Ardından minibüsün trafik kaydına bakan ekipleri, aracın hacizli olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Öğrenim kredisini ödeyemeyen milyonlara güzel haber! Yeni formül yolda
Avcılar'da ruhsatsız depodan amonyak sızınca panik yaşandı
Fatih Altaylı Obradovic'i savunup Ali Koç'u gömdü: 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz
ABD kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu
Suriye'de son dakika gelişmesi! İsrail'e roketler fırlatıldı
Oğlunun 11 kez bıçakladığı talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da 288 polis ile asayiş uygulaması
Yasak Elma 58. bölüm fragmanı
Yıldız Kenter'in kızı kimdir Leyla Kenter kimdir kaç yaşında?
Çukur 77. bölüm ilk sahne: 3. sezon 10. bölüm
Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı
19 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller hangisi?
Vuslat 30. bölüm fragmanı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var