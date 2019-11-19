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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece duyurdu: Apar topar yayından kaldırıldı

Entrika, ihanet ve ihtiras dolu senaryosu ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma son bölümü ile FOX ekranlarında yayınlandı. Dizide Yıldız Argun karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece ise o sahnenin yayından kaldırıldığını duyurdu.

3 sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Yasak Elma her hafta bu kadar da olmaz dedirten senaryosu ile izleyicinin beynini yakmaya devam ediyor. Yasak Elma'nın 57. bölümü önceki akşam ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin yaptığı bir paylaşım ise akılları karıştırdı.

Çarpık ilişkileri ile Türkiye'nin yerli Dallas'ı olarak görülen dizi Yasak Elma ile birlikte özellikle Eda Ece'nin yıldızı iyice parladı.

Halit Argun'un 4. eşi olan Yıldız karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu özellikle son bölümlerdeki performansı ile seyirciyi güldürüyor.

Halit Argun'un en büyük kızı Zehra ile olan diyalogları ise evlere şenlik. Her bölümde farklı maceralara atılan yeni ikilinin sahneleri daha çok güldürecek gibi. Bu sahnelerden birini de Eda Ece, Instagram hesabından paylaştı.

Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bu akşam yayınlanacak bölümde Yıldız’la Zehra’nın Aysel’i kandırmaya çalıştığı bir an vardı ama maalesef yayında olmayacak."

Sempatik oyuncu Eda Ece, teknik ekibin yakın görüntüleri izlerken o sahneden bir videosunu fark edip kendisine yolladıklarını söyledi ve güldüren o görüntüleri takipçileri ile paylaştı.

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