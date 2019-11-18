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Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın (84) evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları eve girdi.

Eraslan, eşi Gülşen (80) ve torunu Hasret Altıntaş'ın (10) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi

Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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