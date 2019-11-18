DÜNYA

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı 3 ölü

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki bir alışveriş mağazasına yönelik silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medya kaynaklarına göre, Oklahoma'nın güneybatısındaki Duncan şehrinde bulunan Walmart mağazasına sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Duncan Emniyet Müdürlüğü, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini teyid ederken, olayda yaralıların da bulunduğu kaydedildi. 

Polis, bölgedeki okullarda güvenlik önlemleri alırken, çevre sakinlerinden 'siyah elbiseli' bir şüpheliyi görmeleri halinde yetkililere haber vermesini istedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ın Teksas eyaleti El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan şubesinde 4 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

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