Yaşar Okuyan ve Zafer Şahin arasında EYT gerginliği

EYT'liler bu kez CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu 'Tarafsız Bölge'de tartışıldı.

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, EYT'lilerle ilgili düzenlemenin dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından çıkarıldığını söyledi.

Okuyan ile görüştüğünü ve bu konudaki siyasi sorumluluğu kabul ettiğini söyleyen Özışık, konunun Beştepe tarafından enine boyuna incelendiğini; ancak ekonomik gerekçelerle böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Hadi Özışık'ın bu açıklamaları sonrası programa telefonla katılan Yaşar Okuyan, EYT'lilerin itiraz ettikleri yasal düzenlemenin bakanlığı döneminde çıkarıldığını ve bütün siyasi sorumluluğun da kendisine ait olduğunu söyledi.

SGK'yı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil siyasetin batırdığını da ifade eden Okuyan, o dönemde Kılıçdaroğlu'na yönelik yürütülen 'Neşter Operasyonu'nun da ihalesiz alımlarla ilgili olduğunu açıkladı.