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Adanalı kebabcı, terayağlı lokum yemeğinden günde 6 bin TL kazanıyor

ADANA'da 20 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran, restoranında yaptığı 'tereyağlı lokum' yemeğinin Adana kebaba yakın derecede ilgi gördüğünü söyledi.

Adana'da kebapçı dükkanı işleten İsmail Çalıkıran (30), koyunun omurgasının iki tarafından uzanan, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeği yaptı.

Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Farklı lezzetlerle Adanalıların karşısına çıktıklarını kaydeden Çalıkıran, tereyağlı lokumun fazlasıyla ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tereyağlı lokumun özel bir sunumu olduğuna dikkat çeken Çalıkıran, yemek yapmanın bir sanat olduğunu ve göze hitap etmeyen bir lezzetin insanı tam anlamıyla doyuramayacağını kaydetti.

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