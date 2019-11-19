MEDYA

Benim Adım Melek 9. bölüm 2. fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 9. yeni bölümüyle 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama
Trump 'bu fikri sevdim' dedi ve sinyali verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
“Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Galatasaray'da Liyundama da milli takımından sakat dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece duyurdu: Apar topar yayından kaldırıldı
Yaşar Okuyan ve Zafer Şahin arasında EYT gerginliği
Beren Saat olay yarattı Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı
Yarın Çok Genç Olacak projesiyle gelip Ahmet Hakan ile tanıştılar
Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Seda Sayan göğüs dekoltesiyle olay yarattı Yemekteyiz'deki halinden eser yok
ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı 3 ölü
3600 ek gösterge son durum Meclis görüşmesi başladı mı?