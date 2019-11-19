GÜNCEL

Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücünün kaza anını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve orta derecede alkol tespit edilen T.T. idaresindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil, aynı istikamette sağ şeritte seyir eden 34 BJY 441 plakalı otomobile çarpmış, çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters dönmüştü.

Çarpışma sonucunda ise yol kenarında park halinde bulunan 54 B 2925 plakalı otomobil ile 41 DD 313 plakalı otomobil de kazadan etkilenmişti. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. 34 RG 9072 plakalı otomobilin alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü T.T., kaza anını sosyal medyadan canlı yayın yaparken saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki araca hızla çarpması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Avcılar'da ruhsatsız depodan amonyak sızınca panik yaşandı
Fatih Altaylı Obradovic'i savunup Ali Koç'u gömdü: 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz
ABD kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu
Suriye'de son dakika gelişmesi! İsrail'e roketler fırlatıldı
Oğlunun 11 kez bıçakladığı talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ateşin etrafında oturuyorlardı patlamayla neye uğradığını şaşırdılar
Bardan kovulan alkollü adam pompalı ile dehşet yaşattı
Yıldız Kenter'in kızı kimdir Leyla Kenter kimdir kaç yaşında?
Gaziosmanpaşa’da park halindeki araca EYP atıldı
Adana'da 288 polis ile asayiş uygulaması
19 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller hangisi?
Yasak Elma 58. bölüm fragmanı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var