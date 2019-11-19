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Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi

91 yaşında hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in cenazesi, Kenter Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım akşamı hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için kendi adını taşıyan tiyatro sahnesinde bugün cenaze töreni düzenlenecek. Ardından Kenter'in naaşı, defnedilecek.

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarına başlanan tören için Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi. Tabutu sahneye, oyuncu Okan Yalabık, Bülent Şakrak ve zabıta ekipleri çıkardı. (Törenden yeni bilgiler geldikçe bu habere eklenecektir.)

Ölmeden önceki son fotoğrafları: Yıldız Kenter'in ölmeden önceki son fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğrafların birindeki başörtü detayı, gözlerden kaçmamıştı.

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