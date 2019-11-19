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Kartal'da yangında 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altına alındı

İSTANBUL Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 4 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak’taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 2’i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaymakamlıktan açıklama 

Yangınla ilgili kaymakamlıktan şu açıklama yapıldı:

“Bugün saat 05.45'te İlçemiz Topselvi Mahallesindeki atlı katlı binanın bodrum katında bulunan işyerinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen (6) (Altı) kişi, 112 Ekiplerimizce Kartal Lütfi Kırdar E.A.H. ve Marmara Üniversitesi Pendik E.A. Hastanesine Sevk edilmiştir.

Sevk edilen yaralılardan henüz kimliği tespit edilemeyen (2) kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olaya ilişkin idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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