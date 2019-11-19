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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

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