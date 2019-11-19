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Ahmet Kural yeni filminde kadın kılığına girdi

Oyuncu Ahmet Kural son filmi Baba Parası'nda kadın kılığına girdi. Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altında filminin vizyon tarihini açıkladı.

Baba Parası filmi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural, bu filmde 3 ayrı karakteri canlandırdı. Kural'ın karakterlerinden biri ise kadın olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Baba Parası filminde Murat Cemcir'le başrolü üstlenen Ahmet Kural, üç farklı karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Kural'ın en dikkat çeken karakterlerinden biri de kadın kılığına girdiği karakter oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karakterin ismini açıklamayan Kural'a paylaşımından dolayı birbirinden esprili yorumlar geldi.

"Finalde de sürpriz bir karakter var"

Başarılı oyuncu filmi hakkında şunları söyledi: "Bu rollerden birinde kadın oldum. Kadını oynamak, fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan şivesiyle apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim'i oynadım. Finalde de sürpriz bir karakter var. Birbirinden tamamen farklı bu üç tipi aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar büyük bir şanstı."

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