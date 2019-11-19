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Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor

Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor. Vatani görevi öncesi 6.500 kişiye konser veren sevilen rapçiye "En büyük asker bizim asker" tezahüratları yapıldı.

Ünlü rapçi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı.

Ezhel'in annesi, " Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" sözlerinden sonra kalabalıktan "En büyük asker bizim asker tezahüratları yükseldi.

Tezahüratlar karşısında mutlu olan Ezhel hayranlarına asker selamıyla karşılık verdi.

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