Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor

Ünlü rapçi konserin finalinde annesi Ulya Turgut'u sahneye çağırdı.

Ezhel'in annesi, " Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" sözlerinden sonra kalabalıktan "En büyük asker bizim asker tezahüratları yükseldi.

Tezahüratlar karşısında mutlu olan Ezhel hayranlarına asker selamıyla karşılık verdi.