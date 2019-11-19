Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların çilesi haline gelen metrobüsle ilgili harekete geçti.

İmamoğlu bu sabah trafiğine çıkarılması planlanan yeni metrobüsleri test etti. Metrobüsler tamamen yerli üretim.

İmamoğlu test sürüşüne katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-“Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar.”