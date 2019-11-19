POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 291 yolcu kapasiteli yerli imkanlarla üretilen yeni metrobüsleri sabah saatlerinde test etti. İmamoğlu, amacının metrobüs yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların çilesi haline gelen metrobüsle ilgili harekete geçti.

İmamoğlu bu sabah trafiğine çıkarılması planlanan yeni metrobüsleri test etti. Metrobüsler tamamen yerli üretim.

İmamoğlu test sürüşüne katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı. 

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-“Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar. Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar.”

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi
Kuma getirildi kanser oldu boşandı iş kadını oldu kitap yazdı
Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a F-35 mesajı! anlaşma olmazsa
Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sorunların hepsi çözülecek
AB Türkiye'ye mali yardımı azalttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlü rapçi Ezhel askere gidiyor
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'den İmamoğlu'na ilginç benzetme: Horolop şorolop
15 tatil ne zaman Ocak ayının kaçında başlıyor?
Ahmet Kural yeni filminde kadın kılığına girdi
Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler 2 kıtalık kısa 24 Kasım şiirleri
Kartal'da yangında 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altına alındı
Obdusman nedir ne iş yapar kısaca obdusmanlık ne demektir?