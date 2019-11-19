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Müge Anlı'da şok iddia! 'Oğluna getirilen kıza tecavüz etti!'

Müge Anlı'da tüyler ürperten iddialar ekranlara damga vurdu. Canlı yayında Kemal Büyükdeniz cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Olaydaki tecavüz iddiası ise şoke etti.

İki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos günü silahla vurularak öldürüldü. Büyükdeniz'in katilini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında olayın detayları araştırılıyor. 

Büyükdeniz'in ölümü ile ilgili çarpıcı iddialar ise Müge Anlı canlı yayınına damga vurdu. Müge Anlı, olayla ilgili konuşulan iddianın Yusuf mu babasını öldürdü? iddiası olduğunu belirtti. 

Anlı, olayın aslında kız kaçırma mevzusu olmadığını Hüseyin Bey'in olaya farklı bir boyut kattığını söyledi.Anlı, canlı yayında Hüseyin Bey'in olaya getirdiği boyutu ve iddiaları şu sözler ile aktardı: Yusuf'a bir kız getiriyorlardı fakat babası o kıza tecavüz ettiği için o nedenle de babasını öldürmüş olabilir. Müge Anlı, Yusuf'un daha sonra savcıya dahil 'ben babamın kimin öldürdüğünü açıklarım ama beni de öldürürler diye korkuyorum' dediğini canlı yayında dile getirdi.

Aynı zamanda Anlı, Yusuf'un kameraman arkadaşlarına ben yarın her şeyi Müge ablaya açıklayacağım dediğini açıkladı.

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