BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zeytin toplamaya gidiyorlardı! Feci kazada ölenler var

Zeytin toplamaya gidiyorlardı! Feci kazada ölenler var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Ö.E. (47) yönetimindeki kamyon,  Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve arkadaşı uyuşturucu madde testi için örnek verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve arkadaşı uyuşturucu madde testi için örnek verdi
Ankara'da apartmanda patlama oldu!
Ankara'da apartmanda patlama oldu!
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu büyüklüğü kaç?
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu büyüklüğü kaç?
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana çıkmadı
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana çıkmadı
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü
Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik