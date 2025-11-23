Zeytin toplamaya gidiyorlardı! Feci kazada ölenler var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Abone ol
Ö.E. (47) yönetimindeki kamyon, Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.
Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.
Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.