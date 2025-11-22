BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  DÜNYA

Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır

Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumundaki konuşmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Erdoğan'ın ifadelerine yer veren Duran, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın gelecek sene Türkiye'de düzenlenmesi ve 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin mevcudun 4 katına çıkarılması ile ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Duran, "Bu güçlü vizyon, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Temiz enerji yatırımlarındaki bu istikrarlı artış, hem enerji bağımsızlığımıza hem de sürdürülebilir bir geleceğe önemli katkılar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Gazze'de yaşanan insanlık dramının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi Gazze'deki ateşkesin korunması yalnızca Filistin halkının değil, küresel barışın da ön şartıdır. BM verilerinin gösterdiği Filistin'in 70 yıllık kalkınma kaybı, İsrail’in yol açtığı yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye olarak, ateşkesin sürmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duruş, insani değerlerimizin, bölgesel ve küresel barış vizyonumuzun doğal bir yansımasıdır. Kalıcı barışın yolu çok açıktır, iki devletli çözüm. Uluslararası toplumun da bu çabalara samimi bir şekilde katkı sunması, adil ve kalıcı bir çözümün önünü açacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı