Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nin ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan zirvedeki konuşmasında Gazze'deki ateşkesin devamının kararlığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumunda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

Gelişmekte olan ihtiyaçlarını karşılayacak bir finansman sisteminin devreye alınması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz.

"ATEŞKESİN DEVAMI ÖNEMLİ"

Gazze'deki ateşkesin devamı önemli.

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür.

Gazze'de çevre de yıkıma uğradı, 70 bini aşkın kaybın telafisi yok.

Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu iki devletli çözüm.