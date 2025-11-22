BIST 10.923
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'a konuk oldu. Gaziantep FK karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdüren Gaziantep FK puanını 22'ye yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise ligde 6'ncı mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:  27. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı - Resim: 0

32. dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

35. dakikada Gaziantep F.K, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bennaser ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Camara yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

43. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Camara'nın pasında orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat eden Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı - Resim: 1

Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat eden Cardoso'nun şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol etti.

50. dakikada Zecorner Kayserispor, frikik kazandı. Mendes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yakınından auta çıktı.

62. dakikada Gaziantep FK'de Maxim, kaleci Onurcan Piri'yi önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı - Resim: 2

64. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Camara'nın ara pasında topla buluşan Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

68. dakika Benes'in soldan ortasında ceza alanı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Onugkha’nın vuruşunda golü kaleci Zafer Görgen önledi.

