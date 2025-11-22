Özgür Özel'den hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş ile igili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser harcamalarına ilişkin soruşturma izni verilmesiyle ilgili "Siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Özel, günün flaş gelişmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, işlemin siyasi operasyon olduğunu savundu.

Zonguldak Belediyesini ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser harcamalarıyla ilgili soruşturma izni verdi. Yavaş da yaptığı açıklamada, 'En kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz' dedi. Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Bu dosyayla ilgili müfettişler geldi, çalıştılar, raporlar yazdılar ve belediye başkanıyla, özel kalemiyle ilgili hiçbir şey bulmadılar. Şimdi dönmüşler bir kez daha aynı yerden soruşturma izni vererek yeni bir süreç başlatmak istiyorlar. Buradan sonuç alamayacakları belli. Yani sonuç odaklı değil, sadece Sayın Mansur Yavaş'ı da tartıştırmak üzerine yaptıkları hamledir. Hiç eğip bükmeyelim, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdı. Ben de Mansur Bey de kendisine ön seçimde oy verdik. Ama Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. 2 bin 400 yıl ceza istiyorlar. Kendilerince 'Ekrem İmamoğlu'nu hallettik, şimdi bu milletin bizim karşımızda seçebileceği cumhurbaşkanı adayı kim var en kuvvetli adaylardan birisi Mansur Yavaş.' Şimdi onu hedefe koymaya çalışıyorlar. Millet bunu görüyor. Mansur Yavaş'la yolsuzluğu aynı cümle içinde kuruyorsanız burada kötü niyet var demektir. Bunu çok net görüyoruz."

"Büyük ihtimalle Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracak"

Antalya ve Bodrum'da siyasetle bağdaşmayacak bir ilişki gördüklerinde söz konusu kişilerin ilk gün partiyle ilişiklerini kestiklerini dile getiren Özel, "Ancak bu siyasi operasyonlara karşı belediye başkanlarımızın sonuna kadar arkasındayız.” ifadesini kullandı.

Özel, “Büyük ihtimalle de zaten Danıştay bu işlemin yürütmesini durduracak." dedi.

Bahçeli'nin 'Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir' sözlerine yanıt

Genel Başkan Özel, "CHP olarak İmralı ziyaretine katılmama konusunda karar aldınız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buna yönelik bir açıklaması oldu, 'Silivri'ye nasıl gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"İmralı'ya gidiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi, o zaman Silivri'ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız. Ekrem Başkan, Sayın Bahçeli ve üç arkadaşını Silivri'de ağırlamaktan ve kendisine ne büyük bir haksızlık yapıldığını, nasıl bir hukuk darbesine muhatap olduğunu, kendisinin tek suçunun hizmet etmek olduğunu, 4 bin sayfalık iddianamenin içindeki bütün somutları da özetleyerek bunların birer iftira olduğunu, hiçbir somut delil olmadığını Sayın Bahçeli'ye anlatıp Sayın Bahçeli de bu büyük haksızlığa da bir çözüm üretimine katkı sağlar diye düşünüyorum. Olumlu görüyorum bu yaklaşımı."

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Muhabir:Abdullah Sarica, Cemil Murat Budak