Kastamonu'da yaşlı adam küle dönen evde can verdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Akılçalman köyüne bağlı Buzağıveren Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının, çevredekilerce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından Karakaş'ın evde olduğunun belirtilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

