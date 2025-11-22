BIST 10.923
Sivas'ta günlerdir aranan Musa dedenin cansız bedeni bulundu

Sivas'ta 14 Kasım'da kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun'un cansız bedenine arazide ulaşıldı.

Merkeze bağlı Yeni Kervansaray köyünde haber alınamayan Uygun'un cansız bedeni, Karacaören ile Armutlu köyleri arasındaki arazide Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi ile AFAD ekipleri tarafından bulundu.

İncelemenin ardından karla kaplı arazide traktörle taşınan Uygun'un naaşı, cenaze nakil aracına konularak otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu 14 Kasım'da kent merkezinden evine dönmek üzere yola çıkan, köyün girişindeki yol ayrımında minibüsten inen Uygun'dan haber alamayan il dışındaki yakınları, durumu yetkililere bildirmiş, ekipler tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

