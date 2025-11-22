DEM Partili Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaraladı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya heyet gönderme kararı aldı. CHP ise İmralı'ya gidecek heyete üye vermedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili açıklamasında, "CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır, kırmıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman alacağız? Bunu bir yere not ettik ama hala beklentilerimiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk buluşması programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, Erzurum'da bu konunun konuşulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin dün tarihi bir karar aldığını anımsatan Bakırhan, "Komisyon, sadece bir görevi yerine getirmedi, aynı zamanda Türkiye barışına hizmet eden bir duruş ve bir tutum içerisinde oldu. Yine bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi"

CHP'nin komisyondaki tutumunu eleştiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partimiz, bu tarihi sürecin çok önemli bir aşamasında İmralı'ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Bu tarihi anın gölgesinde bu, büyük bir eksiktir. Bunu üzülerek diyeceğim çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır, kırmıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman alacağız? Bunu bir yere not ettik ama hala beklentilerimiz de devam ediyor çünkü barış 86 milyon içindir. 86 milyonun bu sürece katılması değerli ve kıymetlidir. Biz, hiçbir partiye 'İlkelerinizden vazgeçin' demiyoruz.

'Farklılıklarınızdan vazgeçin' demiyoruz ama barış, bütün partilerin üzerinde ve bütün ilkelerin üzerinde çok önemli tarihi bir sorumluluktur. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine, geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye yararı yok."

CHP'nin kararının çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olduğuna işaret eden Bakırhan, "Tarih, bu anı kaydedecektir ve bir gün yeri geldiği zaman, Karayazı'da, Tekman'da, Horasan'da, Hınıs'ta ve diğer ilçelerdeki gençlerimiz, 'Bu tarihi anda siz niye sorumluluk almadınız?' sorusunu bir gün soracak." diye konuştu.

"Barış, siyaset üstü bir meseledir"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da CHP'yi eleştirerek, alınan kararın doğru olmadığını söyledi.

Sorunların çözümünde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Buldan, "Barış, siyaset üstü bir meseledir. Bütün partilerin üzerinde olan bir meseledir ve biz CHP'nin daha yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.