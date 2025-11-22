BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı

SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı

Türk savunma sanayisinin büyüyen gücü SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı. Kara Kıta'da en az 16 ülkede Türk SİHA'ları aktif olarak görev yapıyor.

Abone ol

Silahlı insansız hava aracı pazarında ABD ve Çin gibi süper güçleri geride bırakarak açık ara lider olan Türkiye, Afrika’da izlediği yol haritası ve bölgedeki kimi ülkelerle geliştirdiği iş birliği ile bölgedeki SİHA hakimiyetini sağladı. Türkiye'nin Afrika'ya ihraç ettiği SİHA'lar Kara Kıta ile bağları güçlendirirken 'oyun değiştirici' rolüyle Afrika ülkelerinin terörle mücadelesinde çok önemli yer alıyor.

16 ÜLKEDE TÜRK SİHA'LARI VAR

Afrika ülkelerinde Türk savunma sanayii ürünleri her geçen gün daha fazla öne çıkarken, hali hazırda ise adeta Afrika Kıtası Türk savaş sistemleriyle donatılmış durumda. Türkiye yüzde 47 ile dünya SİHA pazarını kontrol altına alırken, Afrika Kıtası'nda ise şuan Mali, Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya, Togo, Angola, Tunus ve Çad'da toplam 16 ülkede Türk SİHA'ları etkin olarak kullanıyor. 

Afrika ülkelerinde ağırlıklı olarak Baykar'ın ürettiği Bayraktar Tb2'leri ilgi artarken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin ürettiği ANKA ve Aksungur SİHA'ları da kullanılıyor.

DEVLETİN GÜCÜ TÜRK SİHA'LARIYLA GÖSTERİLİYOR

Afrika’daki kimi ülkelerin merkezi hükümeti, elindeki Türk SİHA’ları ile ayrılıkçı unsurlara ya da terör gruplarına operasyonlar düzenlerken, Kara Kıta'daki merkezi hükümetler devletin gücünü Türk hava araçları vasıtasıyla gösteriyor. 

Afrika ülkelerinin Türk SİHA'larını tercih etme sebebinin istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleri olduğu ifade ediliyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
Sivas'ta günlerdir aranan Musa dedenin cansız bedeni bulundu
Sivas'ta günlerdir aranan Musa dedenin cansız bedeni bulundu
İtalya'dan ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planına ilişkin açıklama
İtalya'dan ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planına ilişkin açıklama
DEM Partili Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaraladı
DEM Partili Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaraladı
İsrail Gazze'deki ateşkesi ihlal ediyor! Hamas: Arabulucular ve ABD acil müdahale etmeli
İsrail Gazze'deki ateşkesi ihlal ediyor! Hamas: Arabulucular ve ABD acil müdahale etmeli
Özgür Özel'den hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş ile igili açıklama
Özgür Özel'den hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş ile igili açıklama
Bakan Uraloğlu: "4.7 milyon kullanıcının bilgileri yurt dışına çıkarılmıştır"
Bakan Uraloğlu: "4.7 milyon kullanıcının bilgileri yurt dışına çıkarılmıştır"
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya evimizde patron olmayacak
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya evimizde patron olmayacak