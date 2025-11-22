Trendyol Süper Lig'in 13'ncü haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13'ncü haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

Başkent ekibi, maçın 22'nci dakikasında M'Baye Niang'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray 55'te Icardi, 57'de Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 öne geçti.

Gençlerbirliği'nde 60'ncı dakikada Thalisson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Galatasaray, 66'da İlkay Gündoğan ile skoru 3-1'e getirdi.

Son dakikalarda geri dönüş için bastıran Gençlerbirliği 77'de Metehan Mimaroğlu ile bir gol daha buldu.

Maçın 90+5'nci dakikasında Sallai, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda maçta başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Bu sonucun ardından Galatasaray, 32 puana yükseldi ve Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kocaelispor'a konuk olacak.