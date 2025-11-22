BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Tunç: Yazı işleri müdürlerinin nakil taleplerini gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Abone ol

Bakan Tunç, il içi isteğe bağlı nakillere ilişkin NSosyal hesabından  açıklama yaptı.

Bakan Tunç, adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerinin il içi isteğe bağlı nakil taleplerini değerlendirip atamalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Nakillerde, sağlık ve aile birliği mazeretleri öncelikli olmak üzere hizmet puanları, tercihleri, halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerlerdeki personel durumu ile verilen sınav izni hususlarını birlikte değerlendirdik. Ataması yapılan yazı işleri müdürlerimizin atama türü ve hizmet puanını, liste halinde internet sayfamızda ilan ettik. Yazı işleri müdürlerimize yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. "

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP rüşvetle, rüşvetçilerle anılamaz
Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında
Galatasaray sahasında Gençlerbirliği karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Gazze'deki ateşkesin devamı önemli
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Bakan Yerlikaya'dan CHP lideri Özel'e jet yanıt! "Kimsenin haddi değildir"
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: 412 hekim yurt dışına gitti, 249'u döndü
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı
SİHA'lar adeta Afrika Kıtası'nı kuşattı
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Tuncer Bakırhan: CHP'nin üye vermeme kararı, Kürtleri yaralamıştır
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
Burak Yılmaz'ın öğrencileri Kayseri'de şov yaptı
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi
ABD'nin itirazına karşın Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi