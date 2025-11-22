BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  DÜNYA

Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir

Zelenski'ye tehdit gibi sözler: Minik yüreğiyle savaşabilir

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Zelenski barış planını reddederse ne olur?' sorusuna ''Zelenski planı reddederse o zaman minik yüreğiyle savaşmaya devam edebilir.'' cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Savaşın sona ermesi gerektiğini ve barış istediklerini vurgulayan Trump, "Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi," dedi.

Savaşın kendi başkanlığı döneminde asla yaşanmayacağını iddia eden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş asla yaşanmamalıydı. Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Bu savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde bu savaşı bitirmeliyiz," şeklinde konuştu.

